https://static.news.ru/photo/4a8afd78-bcf3-11e9-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва заявила, что намерена обратиться в Банк России с требованием разъяснить появление персонажей мультфильма «Бременские музыканты» на монетах. Она пояснила, что регулятор не в первый раз нарушает авторские права студии.

По словам Слащёвой, Центробанк не мог выпустить монеты без лицензии «Союзмультфильма». Она отметила, что в прошлый раз подобная ситуация возникла с мультфильмом «Ну, погоди!», передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что Банк России выпустил 12 августа в обращение памятные монеты с изображением героев мультфильма «Бременские музыканты». Монеты выполнены в трёх вариантах: серебряная номиналом в 3 рубля и два вида 25-рублёвых из недрагоценных металлов с обычным и цветным изображением.