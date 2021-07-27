Союз ректоров России допустит к учёбе невакцинированных студентов

Союз ректоров России не собирается требовать от вузов ограничить допуск к очному обучению для невакцинированных от COVID-19 студентов. Об этом сообщил глава союза, ректор МГУ Виктор Садовничий, передаёт «Интерфакс».

Он также описал, каким будет новый учебный год в МГУ.

Мы сейчас не говорим, что сделаем какие-то ограничения, мы будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Конечно, будем учитывать, кто вакцинирован, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем допускать на занятия тех, кто не вакцинирован, — заверил Садовничий.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, ректор МГУ призвал студентов прививаться, особенно тех, кто живёт не в Московском регионе. Это, по его словам, нужно, чтобы избежать осложнения коронавирусной обстановки в университете.

Он отметил нестабильную из-за мутаций и вспышек коронавируса ситуацию, но заявил, что МГУ готов к учёбе с первого сентября в «смешанном формате». Виктор Садовничий добавил, что среди сотрудников вуза привиты больше половины.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что в ведомстве рассчитывают на очный формат нового учебного года.