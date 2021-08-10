Союз автомобилистов высмеял идею о налоговых льготах за безопасную езду

Предложенная Госдумой идея о скидке в 50% на уплату транспортного налога за безопасное вождение является крайне утопичной. Об этом телеканалу «360» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Это утопия. Неплохая, или даже смешная заявка. Никогда государство свою копеечку не отдаст, — отметил эксперт.

По его словам, формулировка «безопасное вождение» изначально крайне расплывчата. На данный момент нет никаких штрафов за манеру езды, но ситуация может измениться в любой момент, например, если смогут перепрограммировать камеры так, чтобы они определяли хаотичность движения, сообщил Хайцеэр.

Он пояснил, что на сегодняшний день нет никаких шансов снизить транспортный налог, а все подобные заявления вряд ли будут реализованы.

Ранее стало известно, что водителей предлагают поощрять 50-процентной скидкой на транспортный налог за безопасное вождение. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву, который обратился с этим предложением к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.