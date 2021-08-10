Водителей предложили поощрять скидкой на налог за безопасное вождение

Водителей предлагают поощрять 50%-ной скидкой на транспортный налог за безопасное вождение. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву, который обратился с этим предложением к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, пишет RT.

В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения. А именно 50%-ную скидку на уплату транспортного налога, — цитирует издание слова депутата.

Парламентарий считает, что льготы надо давать автомобилистам, которые в течение налогового периода не совершили более трёх незначительных нарушений ПДД. При этом сумма штрафа за каждый из них не должна превышать полутора тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ещё в прошлом году для аккуратных водителей хотели запустить систему поощрений за безаварийную езду. Предлагаемая система позволяла покрывать бонусами часть расходов, например, оплачивать штрафы, получать скидку на полис ОСАГО.