Совфед: точно нет никак инициатив о повышении НДФЛ для уехавших россиян Замепред комитета Совфеда Андрей Епишин: законопроектов о повышении НДФЛ для уехавших россиян точно нет

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что в Совфеде не рассматривают инициативы по повышению ставки НДФЛ для работающих удаленно за рубежом россиян, пишет ТАСС. По его словам, в России и так действует повышенная ставка для налоговых нерезидентов.

Точно никаких законопроектов по этой теме нет, ничего не обсуждалось на уровне, по крайней мере, профильных комитетов Совета Федерации. У нас сейчас и так есть повышенная ставка для налоговых нерезидентов РФ, - отметил Епишин.

По словам источника в российском парламенте, который специализируется на сфере налогообложения, ввести такую дифференциацию налоговых ставок было бы очень сложно с точки зрения администрирования как для налогового агента, так и для налоговых служб.

Взять, например, работающего на удаленке программиста, который может находиться как дома, так и за рубежом. Вот как это понять откуда он работает? Это налоговый агент даже может не понять, - заявил источник.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он допустил, что для них нахождение за границей может стать менее комфортным. Клишас не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По его мнению, ограничения возможны для людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.

Позднее Клишас сообщил, что в парламенте РФ в настоящее время не рассматриваются законопроекты об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян, продолжающих работать дистанционно на отечественные предприятия.