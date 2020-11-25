Совфед рассмотрит закон об удалёнке 2 декабря

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Сенаторы планируют рассмотреть законопроект о дистанционной занятости, который включён в повестку, 2 декабря. Госдума, в свою очередь, обсудит его в третьем чтении 26 ноября.

Проект, регламентирующий удалёнку, внесли в нижнюю палату парламента её председатель Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов. В нём затрагиваются ситуации с системными переработками, нормы дистанционной работы и доступность их применения, а также возможность совмещать офисную и удалённую работу.

Законопроект ко второму чтению готовили с лета, и подготовка эта была непростой. В дебаты по вопросу удалёнки вступали и работодатели, и профсоюзы, а также юристы и независимые эксперты. В итоге было решено разделить дистанционную работу на три категории: удалёнка на постоянной основе, временная дистанционная работа и периодическая дистанционная работа, писал NEWS.ru.