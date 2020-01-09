https://static.news.ru/photo/cc5c6ad6-32bd-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации изучает возможность ввести в России обязательную оплату проезда добровольцам, которые отправляются оказывать помощь экстренным службам во время чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом рассказал глава Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов.

Он пообещал направить соответствующее письмо главе МЧС Евгению Зиничеву 9 января. В нём Кутепов намерен спросить главу МЧС Евгения Зиничева о позиции министерства по этому вопросу, пишет «Парламентская газета».

Данный запрос возник потому, что фактически желающих волонтёров больше, чем тех волонтёров, которые могут позволить себе оплатить проезд до места чрезвычайной ситуации и обратно самостоятельно, — пояснил сенатор.

Кутепов также попросил главу МЧС сообщить ему, последствия скольких ЧС помогали устранять волонтёры и сколько добровольцев в них участвовали и скольким оплатили проезд.

При этом, согласно изменениям в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», которые приняли в 2018 году, волонтёр имеет право на предоставлении поддержки, которая включает в себя питание, форму, средства индивидуальной защиты, оплаты проезда до места назначения и обратно, медстраховки, страховки жизни или компенсации за такие расходы. Эти меры прописывают в договоре, который доброволец заключает с организатором волонтёрской деятельности или волонтёрской организацией.

Добровольцы не только помогают спасателям во время чрезвычайных происшествий и катастроф, но и ищут бесследно исчезнувших людей. Как писал NEWS.ru, волонтёры к Новому году вернули домой пропавшую 16 лет назад девушку.