https://static.news.ru/photo/103fb668-2562-11ea-80d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы во время заседания верхней палаты парламента приняли документ, регулирующий новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья.

Проект закона ранее уже одобрили депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении. Документ дополнил полномочия органов госвласти в области жилищных отношений. Теперь они определяют основания и порядок признания многоквартирного дома непригодным для жизни.

Закон вводит изменения и для жильцов аварийных домов. Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоэтажке после признания её подлежащей сносу или реконструкции, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение. Уточняется, что размер компенсации не может превышать стоимость приобретения такого жилого помещения, передаёт АГН «Москва».

Помимо этого, местные власти теперь имеют право установить для собственников квартир в аварийных домах под снос или реконструкцию дополнительные меры поддержки по обеспечению граждан жильём. Условие — отсутствие другой пригодной для жизни жилплощади.

Закон разрешает и использование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это поможет собственникам квартир в ветхих домах получить субсидированную льготную ипотеку. Кроме того, ресурсы фонда позволят осуществить дополнительные социальные выплаты.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф пообещал снижение ставок по ипотеке в 2020 году.