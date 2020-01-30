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Роскачество дало советы, как правильно хранить растительное масло, чтобы оно не испортилось и оставалось полезным. Закрытые бутылки можно хранить в тёмном месте при комнатной температуре.

Открытую бутылку с маслом лучше всего поставить в холодильник. При производстве масла в бутылках его насыщают азотом, чтобы вытеснить кислород, поясняется в сообщении организации. При открывании бутылки азот улетучивается и замещается воздухом, поэтому лучше всего поставить масло в холодильник.

Солнечные лучи приводят к процессу окисления масла. Для защиты продукта от солнечных лучей производители могут использовать тёмную тару.

Нерафинированное масло годится исключительно для салатов и холодных блюд. Под воздействием высокой температуры в нём образуются канцерогены. Для приготовления блюд при высоких температурах можно использовать рафинированное масло — как подсолнечное, так и оливковое.

Но для фритюра лучше всего подойдёт рафинированное оливковое, потому что в нём высокое содержание олеиновой кислоты. За счёт неё масло имеет высокую стабильность к окислению под воздействием температур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели исследование о содержании кальция в молочных продуктах. Специалисты не считают йогурт богатым источником кальция и рекомендуют восполнять суточную норму кальция, употребляя сыр, особенно пармезан, голландский и пошехонский, а также сгущённое молоко и плавленый сыр.