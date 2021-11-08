Советский фильм попал в список экстремистских материалов Минюста

Российский Минюст признал экстремистским советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Антисионистский фильм был снят в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Лента считается псевдодокументальной, она никогда не выходила в широкий прокат.

Решение о запрете картины в июле текущего года принял городской суд Сыктывкара. Специалисты УФСБ по Коми провели лингвистическое исследование, в результате которого пришли к выводу, что видеокадры содержат «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по совокупности признаков». В числе этих признаков фигурируют национальный и идеологический. В частности, эксперты строго оценили понятие «сионисты».

«Сионистам» в фильме приписываются враждебные действия в отношении арабов, чехов, словаков и палестинцев. Также авторы ленты возлагают на них ответственность за финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй мировой войне.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции внесло в список незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами, «Российскую ЛГБТ-сеть». Также список СМИ — иностранных агентов пополнили несколько членов правозащитного объединения «Команда 29»*, включая экс-руководителя организации Ивана Павлова.

* Власти отождествляют организацию с чешской Společnost Svobody Informace, которую Генпрокуратура признала нежелательной.