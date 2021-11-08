Советский фильм попал в список экстремистских материалов Минюста

Российский Минюст признал экстремистским советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Антисионистский фильм был снят в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Лента считается псевдодокументальной, она никогда не выходила в широкий прокат.
Решение о запрете картины в июле текущего года
«Сионистам» в фильме приписываются враждебные действия в отношении арабов, чехов, словаков и палестинцев. Также авторы ленты возлагают на них ответственность за финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй мировой войне.
Ранее стало известно, что Министерство юстиции внесло в список незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами, «Российскую ЛГБТ-сеть». Также список СМИ — иностранных агентов пополнили несколько членов правозащитного объединения «Команда 29»*, включая экс-руководителя организации Ивана Павлова.
* Власти отождествляют организацию с чешской Společnost Svobody Informace, которую Генпрокуратура признала нежелательной.