Совет при президенте РФ не поддержал идею о запрете усыновлений из России Совет по кодификации при президенте РФ не поддержал запрет усыновлений в недружественные страны

Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

Воспитанники детского дома

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства не поддержал проект о запрете усыновления детей из РФ в недружественные страны, сообщили представители органа. По их мнению, которое приводит ТАСС, данная инициатива затрагивает интересы малочисленной группы людей и никак не влияет на ситуацию в целом.

По мнению совета, законопроект затрагивает интересы незначительной по количеству группы несовершеннолетних граждан, а его принятие не повлияет на ситуацию, сложившуюся в сфере устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — говорится в сообщении.

По словам членов совета, последние 10 лет фиксируется сокращение количества детей из России, передаваемых гражданам других стран. В связи с этим проект можно считать неактуальным, отметил глава совета Павел Крашенинников.

Летом 2022 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданами стран, которые входят в список недружественных. Также депутаты предложили запретить оформлять опекунство над российскими детьми. По мнению авторов инициативы, недружественные страны «подменяют понятия добра и зла, разрушают традиционные семейные устои и нравственные ценности», поэтому усыновление их гражданами российских детей представляют собой удар по будущему нации.