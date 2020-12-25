Совет Федерации одобрил законопроект о клевете в Интернете

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Совет Федерации одобрил проект закона, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в сети Интернет.

По закону клеветой считается распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию. Помимо наказания за клевету в Интернете поправки устанавливают ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых».

Законопроект также расширяет виды наказаний, предусмотренные всеми частями статьи Уголовного кодекса о клевете. Так, к штрафу, обязательным работам и реальному лишению свободы будут добавлены принудительные работы и арест.

Ранее автор поправок, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, что действие закона будет распространяться и на блогеров, и на авторов Telegram-каналов.

Telegram-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность вести каналы. Есть «Живой журнал». Это всё не подпадает под определение СМИ, но это всё публичное распространение информации, — цитирует «Интерфакс» парламентария.

Он добавил, что наказание в виде лишения свободы за клевету необязательно должно применяться после первого нарушения, но сам факт угрозы такой ответственности «может кое-кого отрезвить».

Как писал NEWS.ru, ранее Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к журналистам о клевете. С ответчиков была взыскана компенсация в размере 70 тысяч рублей морального вреда, также суд постановил удалить публикации о руководителе госкорпорации.