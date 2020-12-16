Рогозин выиграл иск о клевете к журналистам

https://static.news.ru/photo/5ca0d100-3fa5-11eb-adaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о клевете. Он постановил удалить из Интернета публикации о руководителе госкорпорации.

Всего с ответчиков в пользу Рогозина суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, — рассказала журналистам РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

При этом адвокаты Рогозина требовали взыскать с ответчиков 300 тысяч рублей.

Суд завершился безоговорочной победой — суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию, — заявил защитник чиновника Александр Добровинский.

По его словам, ответчики, среди которых сотрудники издательского дома «Аргументы недели», не обращались к Рогозину за комментарием, чем нарушили журналистские стандарты. Они ссылались на мнение эксперта, несмотря на наличие в открытом доступе необходимых бухгалтерских документов.

Ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза «гробовщик российского космоса» не несёт негативной нагрузки, а «превратиться в посмешище» — и вовсе комплимент. Думаю, многим редакциям нужно перепроверить свои познания в русском языке и лексикологии, — заключил он.

Ответчиками по иску выступали компании «Неоход-медиа», «Премьермедиаинвест» и ИД «Аргументы недели», владеющие интернет-ресурсами Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Публикации, из-за которых Рогозин предъявляет им претензии, сделаны на базе статьи в «Новых Известиях» от 1 октября 2018 года.

Как сообщал NEWS.ru, в конце октября юрист Александр Добровинский, представлявший интересы пострадавшей стороны в суде по делу о пьяном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, на два года был лишён статуса адвоката. Комиссия Адвокатской палаты Москвы признала, что в действиях Добровинского во время суда по делу Ефремова имело место нарушение этики.

Сам Добровинский заявлял, что лишение статуса адвоката не помешает ему работать, так как такой статус необходим для работы с уголовными делами, а его ключевой профиль — гражданские иски.