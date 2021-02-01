Ляскину запретили определённые действия по делу о нарушении санэпидправил

https://static.news.ru/photo/5b7e5a66-64be-11eb-adc6-96000091f725_660.jpg Николай Ляскин Фото: twitter.com/nlyaskin

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён Минюстом в список иноагентов) Николая Ляскина. Об этом рассказали NEWS.ru в пресс-службе суда.

Ляскину избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий до 23 марта текущего года. Ему запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16 до 18 часов, общаться с иными участниками по данному уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Напомним, Ляскина задержали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, также задержанную за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции протеста в столице 23 января.

Следствие считает, что своими призывами участвовать в несанкционированных митингах сторонники Навального создали угрозу массового заболевания. За это предполагается наказание до двух лет лишения свободы.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. 31 января акции протеста повторились.

Как писал NEWS.ru, силовики задержали Киру Ярмыш прямо в спецприёмнике, где она находилась в качестве арестованной. Ранее полицейские провели обыск в её квартире.