Сотрудникам МЧС приказали писать рапорты по факту заражения коронавирусом

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Данные МВД РФ о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную картину. Об этом заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

Депутат считает, что многие жертвы обращаются за помощью в другие организации. Савастьянова сообщила, что информация, поступающая в кризисные центры, на всероссийский телефон доверия, уполномоченным по правам человека говорит о росте...