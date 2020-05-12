Общество

Сотрудникам МЧС приказали писать рапорты по факту заражения коронавирусом

23:21, 12 мая 2020
Фото: Фото: mil.ru

Руководство МЧС сообщило о новом распоряжении. Сотрудников ведомства обязали писать рапорты по факту заражения коронавирусом.

В документе необходимо будет указывать причину заболевания и детали происшествия. ПО каждому случаю будет проводиться служебная проверка.

Как ранее информировал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке. В нём должно быть необходимое количество больничных коек, а финансирование будет проводиться за счёт средств федерального бюджета.

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