https://static.news.ru/photo/0b804c2e-cbe3-11e9-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московским сотрудникам ДПС на мотоциклах выдадут новую форму, которая во время ЧМ-2018 была только у подразделений центральных районов города. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Возможности патрульной службы на мотоциклах — это важный шаг для того, чтобы сократить количество ДТП, оперативного приезда на происшествия и помощь на дорогах. Мы передаем 124 комплекта экипировки и более 200 переговорных, видеорегистраторов и других аксессуаров, — цитирует Ликсутова РИА Новости .

Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве экипировку инспекторов ДПС на мотоциклах можно было видеть во время ЧМ-2018 по футболу, однако в те дни новая форма была только у сотрудников дорожной полиции, работавших в центральных районах.

Как писал News.ru, ранее в Петербурге пьяный молодой человек за рулём Hyundai Solaris не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте своей машины.