https://static.news.ru/photo/8c4dbd94-5001-11ea-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: hse.ru

Начальник Военного учебного центра ВШЭ Владимир Коргутов заявил, что никогда не употребляет нецензурную брань. Он отрицает приписываемые ему гомофобные и сексистские слова.

Мужчина сказал журналисту издания «Подъём», что не знает, о какой записи с якобы его словами идёт речь.

Я ничего такого не говорил. Я даже не знаю, о чём вы говорите. Я матом никогда не ругаюсь и стараюсь воспитывать студентов достойными защитниками Отечества, — рассказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, гомофобные и нецензурные высказывания человека, которого опознали как лектора военной кафедры ВШЭ Владимира Коргутова, появились в Twitter. Университет проводит проверку в связи с инцидентом.

Сначала человек на записи рассказывает историю насилия над «раскрашенным мальчиком» со стороны военного, потом говорит о том, что однажды на военную кафедру хотела попасть «баба», однако ей отказали из-за отсутствия женского туалета и отдельного помещения для сна.