Начальник Военного учебного центра ВШЭ Владимир Коргутов заявил, что никогда не употребляет нецензурную брань. Он отрицает приписываемые ему гомофобные и сексистские слова.
Мужчина
Я ничего такого не говорил. Я даже не знаю, о чём вы говорите. Я матом никогда не ругаюсь и стараюсь воспитывать студентов достойными защитниками Отечества, — рассказал он.
Ранее, как писал NEWS.ru, гомофобные и нецензурные высказывания человека, которого опознали как лектора военной кафедры ВШЭ Владимира Коргутова, появились в Twitter. Университет проводит проверку в связи с инцидентом.
Сначала человек на записи рассказывает историю насилия над «раскрашенным мальчиком» со стороны военного, потом говорит о том, что однажды на военную кафедру хотела попасть «баба», однако ей отказали из-за отсутствия женского туалета и отдельного помещения для сна.
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