https://static.news.ru/photo/d289df62-41e8-11ea-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Руководитель главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, каким будет новый паспорт гражданина России. По её словам, документ получит размеры банковской карты.

При этом в него встроят чип с дополнительной информацией, передают «Известия».

На сам паспорт нанесут фотографию, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения владельца. В чип, помимо дублирования этой информации, зашьют отпечатки пальцев.

Карточка в виде банковской карточки, к которой мы уже все привыкли, соответственно будет содержаться чип с электронным носителем на данной карточке, — подчеркнула она.

Как ранее писал NEWS.ru, директор департамента реализации стратегических проектов ведомства Андрей Черненко рассказал, что встроенная в паспорт подпись позволит осуществлять юридические действия в Интернете, а отпечатки — проводить биометрическую идентификацию. По его словам, в будущем может появиться распознавание по голосу или сетчатке глаза. Россияне смогут получить новые паспорта спустя 9–12 месяцев после принятия окончательного решения по всем деталям проекта.