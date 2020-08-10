Состояние здоровья Ефремова резко ухудшилось

https://static.news.ru/photo/08530576-dafd-11ea-bb54-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем.

Юрист отметил, что несколько раз пытался вызвать врача, однако его подзащитный не позволял сделать этого.

Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает всё произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать, — передаёт ТАСС.

РЕН ТВ сообщает , что у актёра заторможена речь, а также он жалуется на проблемы с сердцем. При этом, по данным журналистов, близкие заподозрили у него инсульт и вызвали врача. Однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист отказался от госпитализации.

11 августа в суде должен состояться допрос Ефремова по делу о ДТП.

Как писал NEWS.ru, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.