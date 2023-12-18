Составлен список российских писателей, которые раскритиковали СВО Писателя Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина, который не единожды высказывался против спецоперации и действий российских властей, в перечень террористов и экстремистов. Кто еще из авторов осуждал проведение СВО?

Что про спецоперацию сказал Акунин

Бориса Акунина внесли в список после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Во время разговора они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. Говоря с ними, писатель одобрил атаки украинских БПЛА на российские города.

Издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» после выхода интервью приостановили выпуск и продажи Акунина.

После этого автор попрощался с российскими читателями. Он выразил надежду, что расставание с россиянами будет временным — пока они «остаются под властью диктатуры». Акунин добавил, что разделяет «плохое государство РФ» и «хорошую страну Россию», а также заявил, что помогает украинцам и продолжит это делать.

«Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся. Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время. До встречи! Надеюсь, скорой», — прокомментировал он в Telegram-канале.

Также СМИ сообщают, что в отношении Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Кто еще из писателей осуждал спецоперацию

Помимо Бориса Акунина, ACT, «Литрес» и «Читай-город — Буквоед» также приостановили выпуск и продажи книг Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — пояснил генедиректор издательства АСТ Павел Гришков.

Быков заявлял, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом он признал, что ему обидно, когда от рук солдат ВСУ гибнут русские. В то же время он поспешил заверить, что предъявлять Киеву претензии по этому поводу не намерен. Кроме того, Быков сообщил, что собирается вернуться в Россию, поскольку у него там много студентов. Но перед этим писателю хотелось бы посетить Одессу. Он также попросил позвать его на Украину поработать и не отказался бы от украинского гражданства, если оно совместимо с американским. Ранее Быков выкладывал в Сеть видео, в котором сравнил Россию с Третьим рейхом.

Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже неоднократно высказывался против СВО. Автор публиковал смонтированные ролики из зоны проведения спецоперации. На них якобы российские военные обстреливали жилые дома, школы и больницы, а также убивали мирных жителей и насиловали несовершеннолетних. Суд признал Глуховского виновным в распространении «фейков об армии» и приговорил к восьми годам тюрьмы. Кроме того, ему запретили пользоваться интернетом на четыре года. В августе этого года писатель был объявлен в международный розыск — следствию не удалось установить его местонахождение. Глуховский имеет два паспорта — российский и израильский, а также вид на жительство в Германии и Испании. В собственности автора находится квартира в Барселоне, где в последние годы он проживал с семьей. В Москву он изредка приезжал по работе.

Писатель и переводчик Людмила Улицкая высказывалась против СВО и заявляла, что подобные действия «будут иметь катастрофические последствия для самой России». Также она говорила, что не боится получить статус иноагента и считает его «рекламной акцией для автора, а не запретительной мерой». При этом она опровергает обвинения в поддержке ВСУ.

Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации высказался против действия российских властей и назвал происходящее «позором».

Аналогичной позиции придерживается Владимир Сорокин. Он заявлял, что проведение СВО является «преступлением против человечности».

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