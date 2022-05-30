Соседов рассказал о «самом весёлом» инциденте с «Моной Лизой» Журналист Соседов посоветовал отправить к психиатру кинувшего торт в «Мону Лизу»

Фото Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шедевр итальянского живописца Леонардо да Винчи «Мона Лиза», или «Джоконда», всё время переживает инциденты, «самый весёлый — когда полотно дважды выкрали из Лувра, отключив сигнализацию и несмотря на пуленепробиваемое стекло, с помощью сотрудников музея, разумеется», рассказал NEWS.ru музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Таким образом он прокомментировал ЧП в Лувре, когда посетитель кинул в картину торт.

С «Джокондой» всё время происходят какие-то инциденты. Самый весёлый — это когда «Джоконду» дважды выкрадывали из Лувра, отключив сигнализацию и невзирая на пуленепробиваемое стекло, с помощью, разумеется, самих сотрудников музея. Теперь вот измазали стекло тортом. Такое периодически происходит с живописными шедеврами, они, словно живые люди, не дают кому-то покоя. В своё время кто-то плеснул серной кислотой в нагую «Данаю» [Рембрандта], потом картину кто-то изрезал, нападали и на «Чёрный квадрат» Малевича и на другие картины. Ну что же, такова судьба великих полотен. А по поводу наказания? «Мона Лиза» ведь не пострадала? Думаю, достаточно будет психиатрического освидетельствования, — добавил Соседов.

Накануне посетитель Лувра кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. По словам очевидцев, это сделал мужчина, переодетый в старушку. Гражданин в парике подъехал к экспонату на инвалидной коляске. Дождавшись удобного момента, он швырнул десерт в картину да Винчи и осыпал место инцидента лепестками роз.

Перформанс прервали сотрудники охраны: они увели мужчину из зала. Имя и дальнейшая судьба посетителя не разглашаются. «Мона Лиза» не пострадала. Картина находится под стеклом, сотрудникам музея удалось оперативно убрать остатки десерта с полотна да Винчи.

Ранее в Третьяковскую галерею вернули восстановленную картину «Иван Грозный и сын его Иван». Полотно пострадало в результате действий вандала, накинувшегося на него с ножом.