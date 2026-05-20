20 мая 2026 в 15:13

Соседи удивятся урожаю: умные грядки в теплице ускоряют созревание почти на две недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычные грядки в теплице часто доставляют больше хлопот, чем радости. Земля долго остается холодной, после полива сыреет, а растения начинают болеть. Но многие дачники уже перешли на высокие грядки-короба и заметили, что овощи растут быстрее, а ухаживать за ними становится намного проще.

Главный плюс таких грядок — быстрый прогрев почвы. Короб высотой около 30–50 сантиметров нагревается не только сверху, но и с боков. Благодаря этому огурцы, перцы и томаты начинают активно расти раньше обычного.

Собирают такую грядку слоями. На дно укладывают ветки и грубые остатки растений для дренажа. Затем добавляют траву, ботву и другую органику, которая при разложении выделяет тепло. Сверху насыпают перегной и плодородную землю.

Внутри создается настоящий естественный подогрев. Почва дольше остается теплой, корни не страдают от сырости, а растения получают питание постепенно. Особенно хорошо в таких условиях растут томаты, огурцы и зелень.

Дополнительно помогает мульча из сена или соломы. Она удерживает влагу и не дает земле перегреваться. А капельный полив экономит воду и снижает риск грибковых болезней.

Самое приятное — такие грядки не нужно каждый год перекапывать. Достаточно подсыпать немного компоста, и теплица снова готова к новому сезону.

Ранее сообщалось, что иногда рассада выглядит здоровой, но вдруг перестает расти, листья желтеют, а земля высыхает почти сразу после полива. Часто дело не в подкормках и не в болезнях.

Проверено редакцией
Марина Макарова
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
