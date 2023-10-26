Сосед защитил москвичку от мигранта в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина спас свою соседку от домогательств мигранта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина удерживал иностранца до приезда сотрудников полиции.

18-летняя потерпевшая гуляла с собакой около дома на улице Академика Комарова, когда к ней на велосипеде подъехал 30-летний мужчина. Он предложил познакомиться, но девушка отказалась. Злоумышленник продолжил приставать, он забежал за ней в подъезд, схватил за руку, пытался поцеловать и настаивал на свидании.

В этот момент домой возвращался сосед пострадавшей. Он зашел в подъезд и бросился на помощь, услышав крики. Мужчина задержал правонарушителя и передал полицейским.

Несколькими днями ранее арестовали 18-летнего мигранта, который напал на девятилетнюю девочку в лифте дома на северо-востоке города. В СК рассказали, что преступник проживал в Москве нелегально.

Ранее первый зампред комитета Виктор Водолацкий комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что в стране из-за наплыва мигрантов наблюдается рост преступности. При этом только 7% осужденных за сексуализированные преступления в первой половине 2023 года являются иностранцами и лицами без гражданства, сообщило издание «Верстка», проанализировав статистику Верховного суда.