В Госдуме заявили о намерении бороться с наплывом мигрантов Депутат Водолацкий: парламентарии обсудят меры по борьбе с наплывом мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками проведет слушание по вопросу наплыва мигрантов, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Виктор Водолацкий. Депутат признал, что в стране действительно есть территории с высокой концентрацией иностранцев, а созданные ими анклавы вызывают беспокойство у местных жителей.

На профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками мы приняли решение провести слушание, чтобы понять, что нужно делать, где стоит ограничить число мигрантов, а где они необходимы. Так, как в некоторых территориях у нас безработица, — сказал парламентарий.

Водолацкий также заявил о необходимости поднять вопросы, касающиеся безопасности россиян. По его словам, в стране из-за наплыва мигрантов наблюдается рост преступности. Комментируя предостережения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об опасности их наплыва, парламентарий оценил его готовность реагировать на запросы общества.

Ранее глава РПЦ заявил, что наплыв мигрантов в Россию, распространение иной веры и культуры влекут за собой потерю русской идентичности. По его словам, привлечение в страну большого количества рабочей силы из-за рубежа может привести как к благополучию, так и обернуться очень большими трудностями.