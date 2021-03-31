Сосед мытищинского стрелка рассказал о его запасах продуктов и оружия

https://static.news.ru/photo/0af40f46-922c-11eb-bce5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сосед 61-летнего Владимира Барданова, который устроил стрельбу с силовиками в элитном коттеджном посёлке в Мытищах, рассказал, что в доме мужчины хранилось не только множество единиц оружия, но и запасы продовольствия.

Он пояснил, что оружия и продуктов хватило бы на случай войны. По его словам, в подвале был оборудован своеобразный тир. Высказался сосед Барданова и относительно зоопарка мужчины: несколько лет назад по запаху можно было определить, что на участке находится медведь, но затем запаха совсем не стало.

Может, потом он продал животных, может, съел, — рассказал сосед стрелка журналистам «Москвы 24».

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли к Барданову домой для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер открыл по ним огонь и бросил несколько гранат. Спецназ начал спецоперацию, которая продолжалась около восьми часов. Барданов забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. Силовики обстреливали дом пенсионера из гранатомёта. В какой-то момент особняк загорелся. Сообщалось, что, по предварительным данным, мытищинский стрелок погиб в огне.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила обнаружение тела Барданова в его сгоревшем коттедже. Оно находилось в самом эпицентре пожара, на чердаке и сильно обгорело. Будет назначена генетическая экспертиза, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ещё один сосед Барданова рассказал журналистам о мытищинском стрелке. Он пояснил, что люди в посёлке живут очень замкнуто и часто даже не здороваются, когда видят друг друга. Никто не знал, что в доме у пенсионера хранится целый арсенал оружия. Сосед назвал стрелка «барином в шапке бобровой». Он пояснил, что в местных чатах показали фото мужчины, где он изображён с пистолетом и в какой-то шапке.