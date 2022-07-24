Сооснователь Google разводится с женой из-за ее романа с Илоном Маском WSJ: сооснователь Google Брин разводится с женой из-за ее романа с Илоном Маском

Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Брин

Соучредитель Google Сергей Брин собирается развестись со своей женой Николь Шанахан из-за ее романа с главой компании Tesla Илоном Маском, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Шанахан изменила Брину в конце 2021 года, о чем бизнесмен был сразу же извещен. В январе он подал документы на развод, сославшись на «непреодолимые разногласия».

Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги перестали жить вместе еще в декабре 2021 года. Брин и Шанахан потребовали от суда установить совместную опеку над их единственным общим ребенком. В связи с тем, что стороны пожелали провести разбирательство в закрытом порядке, детали о разделе имущества не сообщаются.

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