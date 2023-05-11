Сомнолог рассказал, чем опасно резкое пробуждение Сомнолог Мелехин предупредил о развитии психологических проблем из-за резкого пробуждения

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Резкое пробуждение чревато развитием психологических проблем и симпатических реакций, предупредил сомнолог Алексей Мелехин. В разговоре с aif.ru специалист пояснил, что при звуке будильника или голоса, резком включении света у человека может усилиться сердцебиение, могут проявиться позывы к дефекации, возникнуть испарина и состояние испуга. Среди психологических проблем отмечается развитие фобий, страхов и даже галлюцинаций, когда при пробуждении человек видит кого-то, кого на самом деле нет в комнате.

Как уточняет издание, одним из самых распространенных расстройств является синдром дверной ручки. Он чаще всего развивается в детстве, когда кто-то резко заходит в комнату. У ребенка формируется реакция, при которой он старается бодрствовать, ожидая плохого, объясняет врач.

Мелехин отметил, что существует два варианта пробуждения – естественное и искусственное. При первом в организме происходят внутренние процессы, которые могут сами разбудить человека. Он уточнил, что к таким процессам относятся болевой синдром, кошмары или отклонения в состоянии здоровья. Под искусственным пробуждением подразумеваются любые факторы извне, которые вырывают человека из состояния сна и могут привести к стрессу и расстройствам психики, так как начинается актуализация оси стресса.

Сомнолог София Черкасова ранее рассказала, что люди могут просыпаться с чувством тревоги по разным причинам, в первую очередь это связано с физиологией и бессонницей. По ее словам, иногда человек просыпается в стадии быстрого сна, когда ему снятся сновидения, а мозг перерабатывает информацию.