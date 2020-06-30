Соловьёв резко высказался о приговоре экс-главбуху «Седьмой студии»

https://static.news.ru/photo/6a55ff5a-77c3-11ea-9232-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение суда освободить от наказания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Признанная виновной в мошенничестве женщина уже отбыла срок на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.

Но «прогрессивную общественность» это уже не волнует. Ведь не из «тусовочки», — написал Соловьёв в своём Telegram.

Мещанский районный суд согласился со следствием, что Масляева вместе с другими фигурантами дела похитила 129 млн рублей из средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа». Бывший главбух «Седьмой студии» должна выплатить эту сумму вместе с режиссёром Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мещанский суд Москвы вынес приговор в отношении фигурантов дела «Седьмой студии». Он постановил признать Серебренникова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Итин получил приговор — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей.