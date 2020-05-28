Общество

Соловьёв резко ответил украинскому журналисту, задавшему вопрос Пескову

00:43, 28 мая 2020 17
Фото: instagram.com/vrsoloviev

Российский телеведущий Владимир Соловьёв ответил на вопрос журналиста УНИАН Романа Цимбалюка, спросившего у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли часто употребляемое на телевидении России слово «нацист» в адрес президента Украины Владимира Зеленого официальной позицией Кремля.

Соловьёва этот вопрос возмутил и он эмоционально ответил на него сам, заявив, что это его личная позиция и он готов отстоять свою точку зрения. Телеведущий также заявил, что Цимбалюк не может называть себя журналистом, так как является «пропагандистом нацистской машины».

Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины, — сказал Соловьёв в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru ранее, российский телеведущий Владимир Соловьёв в своей программе сравнил Дмитрия Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. Украинский журналист сразу же отреагировал на это заявление. По его словам, Соловьёв является командиром российского информационного спецназа, который «своими пламенными речами поджигал фитиль войны».

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