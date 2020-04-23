Соловьёв ответил на петицию против его присутствия на ТВ

https://static.news.ru/photo/450865cc-8613-11ea-8db2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал петицию, авторы которой просят запретить ему вести ток-шоу на телевидении и радиоэфиры.

В петиции утверждается, что Соловьёв однобоко подаёт информацию в своих программах, что становится нарушением журналистской этики. Кроме того, авторы обвиняют ведущего в том, что он сеет дух розни и вражды в обществе, оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние граждан истерией в эфирах.

К настоящему времени петицию подписали более 55 тысяч человек. Соловьёв усомнился в том, что все проголосовавшие за отстранение его от эфиров — россияне. По его мнению, подписать петицию могли и иностранцы, поскольку Change.org, на котором она размещена, является зарубежным ресурсом.

И потом, на телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть, — сказал он «Ридусу».

Ранее NEWS.ru писал, что против Соловьёва выступил спортивный комментатор Василий Уткин. Он назвал телеведущего «нулём без палочки» и «далёким от народа фашистом».