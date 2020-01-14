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Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что в России ещё может наступить похолодание. По его словам, для этого должна измениться система, при которой постоянно наблюдается низкое давление в определённой позиции и поступает тёплый воздух.

Данная система является проявлением планетарных волн в атмосфере, пояснил Кислов в интервью порталу Nation News. Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система ещё передвинется, и мы попадем на её другую...