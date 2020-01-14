Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал предложение депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса отпраздновать в Польше и его стране день взятия Москвы в 1610 году. По его словам, жителям прибалтийской республики не повезло с политиками, у которых рождаются столь бредовые идеи.
Хотя Анушаускас веселит своих избирателей, но хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы, — цитирует журналиста газета «Взгляд».
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр культуры России Владимир Мединский ответил на запрет концерта «Песни победы» в Вильнюсе. Он назвал Литву крупнейшим в Европе «выгодоприобретателем» Советского Союза. По его словам, при любых взглядах на историю необходимо придерживаться последовательности. Так, нынешняя территория государства является прямым результатом дипломатии и военных действий СССР.