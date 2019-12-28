https://static.news.ru/photo/20fd5836-2b1e-11ea-b57d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры России Владимир Мединский ответил на запрет концерта «Песни победы» в Вильнюсе. Он назвал Литву крупнейшим в Европе «выгодоприобретателем» Советского Союза.

По его словам, при любых взглядах на историю необходимо придерживаться последовательности, передаёт RT. Так, нынешняя территория государства является прямым результатом дипломатии и военных действий СССР, отметил глава Минкульта.

Ибо если итоги Второй мировой «политически ошибочны», если СССР не победитель и освободитель, а «агрессор» и «поджигатель», то... чего, собственно, вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда надо вам вернуть «старый польский Вильно» Польше, — подчеркнул он.

Чиновник порекомендовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу перед политическими выступлениями «заглянуть в учебник новейшей истории».

Накануне Шимашюс написал в Facebook, что выступление Soprano и «Хора Турецкого» сопряжено с российской пропагандой. По его словам, жители города не испытывают никакой ностальгии по советской символике.

Как писал NEWS.ru, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия в последнее время всеми силами стремится переписать историю.