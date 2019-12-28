Министр культуры России Владимир Мединский ответил на запрет концерта «Песни победы» в Вильнюсе. Он назвал Литву крупнейшим в Европе «выгодоприобретателем» Советского Союза.
По его словам, при любых взглядах на историю необходимо придерживаться последовательности,
Ибо если итоги Второй мировой «политически ошибочны», если СССР не победитель и освободитель, а «агрессор» и «поджигатель», то... чего, собственно, вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда надо вам вернуть «старый польский Вильно» Польше, — подчеркнул он.
Чиновник порекомендовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу перед политическими выступлениями «заглянуть в учебник новейшей истории».
Накануне Шимашюс
Как писал NEWS.ru, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия в последнее время всеми силами стремится переписать историю.
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