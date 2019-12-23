Россия в последнее время всеми силами стремится переписать историю. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
Один из таких примеров — отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова — Риббентропа на историю Европы, — считает политик.
Он напомнил, что 24 декабря 1989 года СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова — Риббентропа. По его словам, эти соглашения определили оккупацию балтийских стран.
Кроме того, литовский лидер призвал не забывать исторические уроки и не допускать замены правды.
Как писал NEWS.ru, Науседа призвал НАТО рассматривать нынешнее российское руководство и его действия как угрозу всему миропорядку.
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