https://static.news.ru/photo/768d9330-2586-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия в последнее время всеми силами стремится переписать историю. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

Один из таких примеров — отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова — Риббентропа на историю Европы, — считает политик.

Он напомнил, что 24 декабря 1989 года СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова — Риббентропа. По его словам, эти соглашения определили оккупацию балтийских стран.

Кроме того, литовский лидер призвал не забывать исторические уроки и не допускать замены правды.

Как писал NEWS.ru, Науседа призвал НАТО рассматривать нынешнее российское руководство и его действия как угрозу всему миропорядку.