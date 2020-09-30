Канал Соловьёва стал самым популярным на YouTube летом 2020 года

Уборщица администрации Марина Угодская, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, объяснила, почему выдвинула свою кандидатуру. Оказалось, что женщина сделала это по просьбе человека, занимавшего ранее её нынешнюю должность.

Угодская рассказала, что бывший глава поселения Николай Локтев попросил её «пойти ему навстречу» и стать вторым кандидатом. Бывшая уборщица подчеркнула, что с уважением относится к экс-руководителю администрации Повалихинского, поэтому согласилась....