Канал Соловьёва стал самым популярным на YouTube летом 2020 года

Компания «Медиалогия» впервые подготовила рейтинг YouTube-каналов по цитируемости в российских СМИ. Канал российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва стал лидером этого рейтинга. За три летних месяца на него ссылались более 3,5 тыс. раз.
Канал «Соловьёв LIVE» — 3656 цитат, Ксения Собчак — 2651 цитата, «В гостях у Гордона» — 1574 цитаты, — сообщается на сайте «Медиалогии».
Канал «Навальный LIVE» занял в этом рейтинге 10-е место, его за лето цитировали 873 раза, канал «вДудь» — 13-е место с 703 цитатами.
Рейтинги упоминаемости губернаторов, спортсменов, банкиров, журналистов и блогеров составляются на основе автоматической обработки 500 тыс. сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа в сутки.
NEWS.ru вошёл в первую сотню майского рейтинга Brand Analytics, оказавшись одним из наиболее цитируемых медиаресурсов России. Издание выступило источником 0,4% публикаций, обойдя «Матч ТВ». NEWS.ru стал 99-м по цитируемости в социальных сетях, на сайт сослались более 32 тысяч раз. По информации Brand Analytics, наиболее популярным источником информации в России оказалось РИА Новости, на долю которого пришлось 5,2% всех ссылок. В тройку лидеров вошли «Комсомольская правда» и «Московский Комсомолец», РБК скатился со второго на четвёртое место.