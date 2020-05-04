Соловьёв испугался за жизнь Собчак из-за её участия в крабовом бизнесе

https://static.news.ru/photo/d5bffa64-8dfa-11ea-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв заявил, что очень волнуется за свою коллегу Ксению Собчак, которая попыталась войти в бизнес по добыче крабов.

В Instagram-эфире с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки Соловьёв признал, что его отношения с Собчак остаются натянутыми. Однако журналист заявил, что всё равно переживает за коллегу «как за женщину, которая не понимает, во что встряла».

Я больше всего боюсь, что её убьют. Она влезла не просто в криминальный, а в гиперкриминальный бизнес, — отметил Соловьёв.

Ранее Собчак сообщила, что суд заморозил сделку в сфере крабодобычи, куда она вложила большие деньги. Телеведущая заявила, что является «жертвой» и рискует потерять «все свои деньги, вложенные и незаконно арестованные».

Как передавал NEWS.ru, Собчак призналась, что интерес к крабовому бизнесу у неё возник в 2016 году после прямой линии президента РФ Владимира Путина.