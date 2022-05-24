Соловьёв вновь «наехал» на губернатора Свердловской области

Владимир Соловьёв / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Соловьёв вновь раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В эфире передачи «Полный контакт» телеведущий усомнился в патриотичности свердловского главы, сказав о том, что он ни разу не слышал от Куйвашева заявлений в поддержку военной спецоперации РФ на Украине. Соловьёв предположил, что губернатор боится оказаться под санкциями Запада.

Или он боится оказаться в санкционных списках? <...>Вы что, считаете, что, если его рекомендовал президент [России Владимир Путин], он теперь вне зоны критики? Он в домике что ли? Нет! Никакого домика нет, — заявил Соловьёв.

Также ведущий назвал жителей Свердловской области «подонками, которых выворачивает наизнанку от буквы Z».

Под раздачу Соловьёва попала и городская дума, представители которой обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего на соответствие законодательству. Так, он предложил властям осудить местных сепаратистов, а не сторонников спецоперации. Он также представил фото заваленного бутылками фонтана возле театра Драмы и спросил у депутатов, будут ли они «кудахтать» и писать обращение по этому поводу.

В конце апреля Владимир Соловьёв во время эфира «Соловьёв.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей», после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию. В следующий раз Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов».