Полковник объяснил стратегическую значимость острова Змеиный Полковник Литовкин: остров Змеиный даёт контроль над устьем Дуная и Одессой

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Небольшой остров Змеиный на северо-западе Чёрного моря является стратегически важным объектом, так как даёт контроль над устьем Дуная, Одессой, а также над путём к Херсону, пояснил полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, для Украины крайне важно было вернуть контроль над островом к 9 мая, пишет «360».

Кто владеет островом Змеиным, тот практически контролирует северо-западную акваторию Чёрного моря. Для Украины было очень важно вернуть его к 9 мая, чтобы показать, что она достигла важнейшей победы, сильна как никогда, о чём любят говорить на Западе, поддерживая инициативы о поставках оружия за деньги, которых у Украины нет, — подчеркнул Литовкин.

По его словам, украинские генералы по совету западных кураторов направили на Змеиный своих десантников. Попытка захвата острова не удалась, при этом погибли около 50 украинских военнослужащих, а также было потеряно значительное количество военной техники, рассказал Литовкин.

Ранее Вооружённые силы Украины потеряли 14 самолётов и вертолётов при попытке захватить остров Змеиный. По летательным аппаратам были нанесены удары системами противовоздушной обороны. Помимо этого, днём в районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2», в то время как за последние трое суток ВС РФ уничтожили в общей сложности 30 БПЛА над Змеиным.