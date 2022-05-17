Прокуратура Екатеринбурга проверит слова Соловьёва о «городе бесов»

Владимир Соловьёв / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дума Екатеринбурга обратилась в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего Владимира Соловьёва против города и его жителей на соответствие законодательству, сообщил URA.RU спикер Думы Вячеслав Володин. Поводом для обращения стали жалобы горожан и общественных организаций, ответ на него ожидается в начале июня.

Обращение [в надзорный орган] было отправлено на прошлой неделе. За моей подписью, — сообщил Володин.

В конце апреля телеведущий во время эфира «Соловьёв.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей», после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию. В следующий раз Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов».

Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества» также ответило телеведущему на его слова о Екатеринбурге. Казаки признались, что им очень обидно слышать от настоящего патриота слова, порочащие Урал, и они поддерживают губернатора Евгения Куйвашева. Казаки выступили с призывом объединяться, а не враждовать, «особенно на высшем уровне», добавив, что Урал — опорный край державы и здесь нет места предателям, трусам и изменникам.