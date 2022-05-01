«Город бесов»: Соловьёв вновь высказался про Екатеринбург Соловьёв вновь высказался про Екатеринбург и назвал его «городом бесов»

Владимир Соловьёв / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв в очередной раз высказался в отношении Екатеринбурга, назвав его «городом бесов». Журналист отметил, что для него есть два Екатеринбурга. Заявления прозвучали в прямом эфире на канале «Соловьёв LIVE».

Для меня есть два Екатеринбурга. Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов. И Екатеринбург бесов, которых корёжит от буквы Z, которых рвёт на части, — рассказал Соловьёв.

Он обратился к уральскому шансонье Александру Новикову и указал на то, что тот влез в «чужой разговор».

Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества» ранее ответило телеведущему Владимиру Соловьёву после его слов о Екатеринбурге. Казаки признались, что им очень обидно слышать от настоящего патриота слова, порочащие Урал. Они отметили, что поддерживают губернатора Евгения Куйвашева. Они выступили с призывом объединяться, а не враждовать, «особенно на высшем уровне». Представители общества добавили, что Урал — опорный край державы и здесь нет места предателям, трусам и изменникам.