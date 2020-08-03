Соловьёв о цензуре его передачи в Белоруссии: «Я к этому привык»

https://static.news.ru/photo/fc6235c0-d589-11ea-9bab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя решение телеканала «РТР-Беларусь» вырезать часть передачи, заявил, что он уже привык к такому.

По словам российского журналиста, вырезали момент обсуждения задержания «российских боевиков» в Белоруссии. Но при этом всё было сделано корректно со стороны белорусских партнёров.

В программе всё было очень корректно и объективно показано. Были представлены все точки зрения, — подчеркнул Соловьёв в интервью газете «Взгляд».

Он добавил, что эта ситуация не повлияет на подготовку будущих выпусков ток-шоу. Передача «Вечер с Владимиром Соловьёвым» не первый раз оказывается в списке не рекомендуемых к просмотру.

Я к этому привык, — подытожил сотрудник телеканала «Россия 1»

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 2 июля 2020 года заявил о проведении внеплановой проверки телеканала «112 Украина». Формальным поводом для ревизии стало цитирование публикации нардепа Незалежной и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, считают сотрудники издания.