12 сентября 2025 в 05:12

Солнечная паэлья с морепродуктами — яркий вкус Испании у вас на кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паэлья с морепродуктами — это море вкуса и солнца в каждой порции. Рис, овощи и морепродукты создают насыщенное и ароматное блюдо, которое сразу переносит к побережью Средиземного моря. Простое приготовление позволит порадовать домочадцев необычным ужином.

Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в широкой сковороде. Обжарьте 1 луковицу и 1 сладкий перец до мягкости, добавьте 2 зубчика чеснока. Всыпьте 200 г риса и слегка обжарьте. Влейте 400 мл куриного бульона с шафраном. Добавьте 150 г креветок, 150 г мидий и 100 г кальмаров. Тушите 15–20 минут до готовности риса и морепродуктов. Украсьте свежей зеленью и лимонными дольками — яркая, солнечная паэлья готова.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
морепродукты
рис
рецепты
Испания
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
