SOLENKA.INFO: песни Пугачевой сняли с радиоэфиров из-за ее позиции по СВО

Фото: allaprimadonna/vk.com

Алла Пугачева

Портал SOLENKA.INFO со ссылкой на редактора эфира крупной радиостанции сообщил, что с эфиров негласно сняты все песни Аллы Пугачевой, Валерия и Константина Меладзе. Это связано с их публичным осуждением военной операции, которую российские войска проводят на Украине.

Причина такого решения очевидна. Некоторые знаменитости публично раскритиковали спецоперацию ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, осудили действия российских властей на территории соседнего государства, призвали президента РФ остановить кровопролитие в Незалежной и поспешили покинуть Россию, — говорится в сообщении.

Под запретом оказались также песни из репертуара Полины Гагариной, Ани Лорак, группы «ВИА Гра» и ряда других исполнителей, кому писал тексты Константин Меладзе, отмечает портал.

Ранее Пугачева написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что она рада тому, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Примадонна завила, что они «были холопами, а стали рабами».

16 сентября Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом.

В свою очередь Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иноагентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».