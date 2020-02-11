https://static.news.ru/photo/f8922c24-4cc8-11ea-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект об установлении постоянного оклада для проходящих срочную службы в армии солдат. Согласно документу, довольствие военных составит две тысячи рублей в месяц.

С 2012 по 2018 год Министерство обороны проводило эксперимент по выплате этой суммы срочникам. Закон должен сохранить установленный восемь лет назад уровень оклада, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предусматривает индексации суммы с учётом инфляции, надбавки работу со сведениями, содержащими гостайну (от 200 до 500 рублей), за руководство подразделением (800 рублей) и за выполнение задач, связанных с риском для здоровья в мирное время (не больше тысячи рублей).

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в этом году призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе для 18—19-летних юношей. С 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным.