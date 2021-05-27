Соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после ограничения трафика Twitter

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После принятых мер по замедлдению трафика в отношении Twitter, западные социальные сети вышли на связь с Роскомнадзором. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов, передаёт РИА Новости.

Один из таких сервисов тоже должен к первой декаде июня предоставить информацию по удалению запрещенной информации и по выполнению иных требований российского законодательства, - сообщил Липов.

По его словам, диалог с социальными сетями существовал всегда, однако вести его довольно сложно. Часто в разговорах представители сервисов заявляют о своей исключительности и не принимают в расчёт действие законов страны.

Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам — про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определённые условия по работе их сервисов на территории нашей страны, - сказал Липов.

Глава Роскомнадзора отметил что Twitter своевременно удаляет новую запрещённую информацию, однако один устаревший блок остается на платформе с 2017 года.

Ране стало известно о том, что Twitter удалил почти 90% своего контента, из-за которого Роскомнадзор замедлил трафик.

Ранее Роскомнадзор потребовал от иностранных соцсетей, в том числе Facebook и Twitter, локализовать базы персональных данных российских пользователей. Об ультиматуме рассказал заместитель главы службы Милош Вагнер.