Соцсети предложили наказывать за игнорирование жалоб пользователей

Научно-технический центр ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил привлекать к ответственности соцсети за игнорирование жалоб пользователей. Подведомственная Роскомнадзору организация проанализировала опыт других стран в плане регулирования соцсетей и пришла к выводу о необходимости введения в КоАП положения о привлечении соцсетей, пишут «Известия».

ГРЧЦ считает , что такая мера позволит привлечь пользователей к модерации контента и сильнее мотивировать соцсети на исполнение закона «Об информации». Согласно предложениям, интернет-платформы не должны допускать использования своих площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, представляющих собой гостайну, распространения материалов, которые содержат публичные призывы к террористической деятельности и другой противоправный контент.

Закон требует, чтобы у соцсетей были способы для приёма и обработки сообщений пользователей о запрещённых материалах. И рассматривать такие жалобы администраторы соцсетей должны не более 30 суток. В законе есть перечисленные требования, но ответственность соцсетей за них не предусмотрена.

Данные изменения приведут к усилению роли пользовательских жалоб в деятельности интернет-платформ на территории Российской Федерации и инициируют привлечение граждан к участию в блокировке противоправного контента, — говорится в подготовленном ГРЧЦ документе.

По информации издания, Роскомнадзор поддерживает подобного рода инициативы по защищённости пользователей в информационном пространстве.

Ранее социальная сеть TikTok рассматривает возможность введения платной подписки за разного рода контент на платформе. Более детальной информации о том, как будет выглядеть подписка, в TikTok пока не раскрывают.