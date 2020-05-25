Социологи узнали, как россияне планируют отдыхать в 2020 году

https://static.news.ru/photo/f14b8254-9e84-11ea-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в основном собираются отдыхать дома или на даче этим летом. За первый вариант проголосовали 61%, а за второй — 31%. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин.

По данным исследователей, 11% собираются отдыхать в другом городе. 6% участников опроса планируют провести отпуск на Черноморском побережье Кавказа, а ещё 5% — в Крыму.

По словам Родина, сейчас в России растёт количество тех, кто планирует отдохнуть в другом городе или деревне. При этом планировать поездки за границу россияне пока боятся.

Внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет, — сказал Родин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в онлайн-режиме.

Представитель ВЦИОМа отметил, что россияне пока не отказываются от планов на летний отдых за последние два месяца.

Актуальные обстоятельства вносят те корректировки, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, но, тем не менее, 70% нам говорят, что пока планы свои не поменяли, — пояснил Родин.

Основной причиной, влияющей на корректировки летних планов, продолжил он, является отсутствие денег из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции. Кроме того, люди боятся заболеть коронавирусом.

Ежегодный отпуск планируют этим летом брать 31% россиян. 14% хотели бы взять две недели, 8% — месяц, 6% — больше месяца, также 19% будут отдыхать только в выходные. Однако 47% участников опроса и вовсе заявили, что не имеют постоянной занятости.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник», который был проведён 17 и 18 мая, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан страны не торопиться планировать поездки за рубеж для исключения малейшего риска завоза инфекции в страну.