Глава ВЦИОМа: россияне не откажутся от свободы из-за COVID-19

Люди в России и во всех остальных странах не готовы отказаться от свободы и справедливости в пользу безопасности на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал директор государственного ВЦИОМа Валерий Фёдоров, передаёт ТАСС.

Если бы это было так, то уровень вакцинации в нашей стране уже был бы выше 80%. О каком отказе [от свободы] вы говорите?! Кто что хочет, тот то и делает, изобретает любые отговорки, отмазки, почему вот лучше вы отвакцинируйтесь, а я посижу и подожду, — подчеркнул он.

Фёдоров отметил, что люди также не отказываются от справедливости. Он рассказал, что не знает русских людей, которые бы не имели собственного представления о справедливости и считали бы, что «всё кругом справедливо».

COVID-19 нас не изменил, мы всё те же, что были до COVID-19. Он немножко усилил те наши чёрточки, характеристики, которые у нас были, а какие-то отставил на второй план, но не уничтожил. Но мы точно те же самые, мир тот же самый, просто всё стало более рельефно, жёстко, более ярко, если хотите, — добавил социолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне становятся более сознательными в вопросе вакцинации от коронавируса. Темпы прививочной кампании нарастают.

По словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу близки 17 регионов России. В их числе Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Магаданская области, Тува, Карелия и некоторые другие. Голикова предположила, что иммунитет к COVID-19 у 80% россиян будет к 1 ноября.