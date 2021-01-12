Шоу должно продолжаться: почему люди не расстаются с соцсетям, даже погибая

Пост в социальных сетях как крик о помощи. В Екатеринбурге 38-летняя Наталья Белова во время пожара пыталась вызвать МЧС, используя платформу Twitter. «Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребёнком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — написала она. К сообщениям она приложила собственное фото с испуганным лицом. К сожалению, пожарные не успели спасти мать и дочь. Они погибли в результате возгорания. Почему социальные сети оказались единственным способом связи с внешним миром, и как часто люди превращают в онлайн-шоу даже смертельно опасные события — NEWS.ru выяснил у экспертов.

Комментируя трагедию в Екатеринбурге, пользователи социальных сетей недоумевают: почему женщина не обратилась по телефону в экстренные службы. Вместо постов в Twitter ей следовало набрать 101 и сообщить о возгорании. Одни предположили, что возникли проблемы с телефонной связью, другие — что дозвониться до МЧС не получилось из-за загруженности линии.

Теоретически дым и огонь могли ослабить пропускаемость сигнала 2G, благодаря которому совершаются звонки с мобильных телефонов, сообщил в разговоре с NEWS.ru специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Но это скорее могло случиться в отдалённой, сельской местности. В большом городе сигнал 2G силён, и вряд ли бы с ним возникли проблемы даже в горящем доме. Поэтому активность женщины в социальных сетях при угрозе смерти вызывает много вопросов.

Горе и смерть напоказ — особенность современной жизни, говорят психологи. Год назад трагически погиб супруг блогера Екатерины Диденко. Женщина выставляла на всеобщее обозрение видео, с реакцией родственников на случившееся и сама плакала на камеру.

Поступок Натальи Беловой напоминает действия печально известного блогера. Вместо того, чтобы предпринять реальные действия по спасению себя и дочери, она фотографировала себя и писала в социальных сетях, комментирует поступок жительницы Екатеринбурга в беседе с NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова. По её мнению, внимание незнакомых людей оказалось для женщины более значимым, чем собственная безопасность.

Такое поведение говорит о незрелости личности. Потому что взрослый человек должен контролировать ситуацию, особенно когда каждая секунда на счету. Также оно прямо указывает на нарциссизм личности (свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости. — NEWS.ru). Людмила Полянова кандидат социологических наук, психолог кандидат социологических наук, психолог

Нарциссизм свойственен поколению, которое родилось в 80-е годы 20-го века, а взрослели в 90-е, сообщила Полянова. Занятые выживанием родители не уделяли им достаточного внимания. Из-за чего у людей сформировался дефицит внимания, ласки и безусловной любви. Чтобы его «добрать» некоторые используют социальные сети. Там люди могут получить внимание, поощрение и признание своей уникальности. У некоторых это выходит за допустимые пределы. Они тратят время на сеть, когда реальная жизнь требует решительных действий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные люди буквально живут в социальных сетях. Для многих происходящее оффлайн кажется скучным приложением увлекательного онлайн мира, сообщил в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. В Сети люди горюют, радуются, ругаются, смеются. Их круг общения в несколько раз больше, чем в реальной жизни. Именно поэтому границы между экраном монитора и реальностью у многих размываются. Даже угрожающая жизни ситуация воспринимается как тема для поста, сообщил эксперт. Главная причина ухода людей в виртуальный мир, по его мнению, не нарциссизм, а бедность и нехватка времени.

Жизнь современная она достаточно суровая. Люди вынуждены много работать, у них мало времени остаётся на общение и мало денег. Даже если звать кого-то в гости, надо собирать стол. Это всё затраты. А виртуальная жизнь —это дешёвый заменитель. Открыл экран монитора, и контакт случился. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Социальные сети часто являются платформой, где человек просит о помощи. В том числе об экстренной, сообщил в беседе NEWS.ru директор «Левада-центра» профессор Лев Гудков. Это происходит, если другие каналы оказываются недоступными, как в случае с женщиной из Екатеринбурга. По этой же причине в режиме онлайн собирают деньги на лечение больных детей и одежду для бедных семей. Социальные службы не справляются с этой задачей. В последние годы в социальных сетях складывается сообщество волонтёров, готовых помогать. Но если на Западе, это массовое движение, то в России оно только набирает обороты. Уровень солидарности и эмпатии в нашем обществе пока оставляет желать лучшего, считает эксперт.