Собянин заявил об отсутствии планов для перевода школ на удалёнку
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
01:55, 02 августа 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют в этом году переводить школы на удалёнку. Так столичный градоначальник ответил на вопрос о вероятности дистанционного обучения в школах в новом учебном году, пишет РБК.
Мы никакой удалёнки не планируем, — заявил Собянин.
Поводом для вопроса о формате обучения в школах стало заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова о необходимости сохранения формата смешанного обучения в вузах. Высшим учебным заведениям в июне было рекомендовано перейти на удалёнку из-за ухудшения в столице эпидемиологической обстановки.
Ранее сообщалось, что родители школьников сообщают о снижении качества образования на удалёнке у детей. Ученики получили менее серьёзные и глубокие знания, к тому же их здоровье ухудшилось, рассказала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.