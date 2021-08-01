Собянин заявил об отсутствии планов для перевода школ на удалёнку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют в этом году переводить школы на удалёнку. Так столичный градоначальник ответил на вопрос о вероятности дистанционного обучения в школах в новом учебном году, пишет РБК.

Мы никакой удалёнки не планируем, — заявил Собянин.

Поводом для вопроса о формате обучения в школах стало заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова о необходимости сохранения формата смешанного обучения в вузах. Высшим учебным заведениям в июне было рекомендовано перейти на удалёнку из-за ухудшения в столице эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что родители школьников сообщают о снижении качества образования на удалёнке у детей. Ученики получили менее серьёзные и глубокие знания, к тому же их здоровье ухудшилось, рассказала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.