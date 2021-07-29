Собянин сообщил о прохождении Москвой пика заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусом в столице быстро улучшается.

Количество заболеваний с пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на COVID, с 23,5 тысячи до 12 тысяч, — отметил градоначальник.

Он пояснил, что теперь в больницах на высвободившиеся места принимают обычных пациентов в плановом порядке. В Москве пик госпитализаций больных c коронавирусом фиксировали в 20-х числах июня, тогда их было до двух тысяч в сутки.

Собянин пообещал, что в августе к обычному режиму работы вернутся павильоны «Здоровая Москва», использовавшиеся в последнее время для вакцинации. Там снова станут проводить мероприятия по диспансеризации и первичной диагностике.

Ранее стало известно, что из-за пандемии в Москве закрылись или сменили собственника 20% ресторанов. Это произошло из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений, объяснила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. Она добавила, что заведения, продолжающие работу, уже смогли частично восстановиться после ограничений.